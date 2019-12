2. Rang für Engadin St. Moritz

Im Bericht der Jury heisst es, «Engadin St. Moritz punktete für den Swiss Holiday Home Award vor allem mit hoher Servicequalität im Kundenkontakt. Die Testanfragen wurden alle schnell und hilfreich beantwortet.» Im Usability Check ging Engadin St. Moritz sogar als Sieger vom Platz.

Die Preise wurden am letzten Donnerstag anlässlich der Veranstaltung «Label-Tage. Qualität im Schweizer Tourismus» des Schweizer Tourismus-Verbandes (STV) im Hotel Seedamm Plaza in Pfäffikon vergeben. Unter dem Motto «Success begins with happiness» bot der Dachverband den rund 130 Teilnehmenden eine vielfältige Plattform rund um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit.