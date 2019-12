Silvaplaner Behörde ist komplett

Für den sechsköpfigen Gemeindevorstand kandierten so viele Personen wie es Sitze zu besetzen galt. Gewählt wurden Christian Kast, Marco Kleger, Hanueli Winkler, Sergio Marchesi und Fabrizio Visinoni (alle bisher) und Clarita Wyss (neu). In der GPK und dem Schulrat wurden die Bisherigen wiedergewählt. In der Baukommission gab es einen Sitz neu zu besetzen, gewählt wurde Curdin Kees. Einzig für die Tourismuskommission gab es mehr Kandidierende als Sitze zur Verfügung standen. Gewählt wurden Claudia Pronk, Christina Eilert-Chiesa und Patrik Meier (neu) sowie Markus Moser und Gaudenz Ambühl (bisher).

Das Budget 2020 mit einem prognostizierten Aufwandüberschuss von 1,34 Mio. Franken wurde genehmigt. Ebenfalls die vom Gemeindevorstand beantragte Senkung des Steuerfusses um fünf Prozentpunkte auf neu 62 Prozent der einfachen Kantonssteuer. Die Liegeschaftssteuer bleibt unverändert bei 1,25 Promille. Schliesslich wurde die Quote für den Grundstückerwerb durch Personen im Ausland auf 100 Prozent festgelegt.