Am Samstag stieg im Skigebiet Samnaun/Ischgl die grosse Auftaktparty in die Wintersaison. 120 Samichläuse kämpften am 19. Clau Wau um Samichlaus-Ehren und der Sänger Marc Sway sorgte dafür, dass es dem Publikum warm ums Herz wurde.