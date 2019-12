Unverletzt nach spektakulärem Unfall

Ein Automobilist ist am Mittwochabend in Poschiavo bei der Örtlichkeit Pozzulasc von der Hauptstrasse abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Er blieb unverletzt.

Der 22-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 20 Uhr vom Berninahospiz kommend über die Berninastrasse in Richtung Poschiavo. Bei der Örtlichkeit Pozzulasc geriet er in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund 200 Meter einen Abhang hinunter. Unverletzt konnte der Lenker das total beschädigte Auto verlassen. Dieses wurde am Donnerstagvormittag mit einem Kranwagen geborgen. Für die Bergung musste die Berninastrasse während rund dreiviertel Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden