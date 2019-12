Der Nikolaus lässt den Weihnachtsbaum leuchten

Die Einheimischen kamen in Scharen am Freitagabend zum traditionellen Countdown am 6. Dezember beim Eingang zum Badrutt’s Palace Hotel in St.Moritz. Der riesige Weihnachtsbaum war in den letzten zwei Tagen reichlich dekoriert worden, doch er musste im Dunkel ausharren bis zum Nikolaustag.

Nach den Gesangseinlagen der über 60 Schulkinder aus St.Moritz, alle mit roter «Palace Hotel Logo Samichlausmütze» begrüsste General Manager Richard Leuenberger das dicht gedrängte Publikum, um dann zusammen mit den Anwesenden das «5-4-3-2-1-Licht an» lautstark zu sprechen. Alle Lichter am Baum erstrahlten in vollem Glanz und auch die Via Serlas tauchte ein in die Vorweihnachtszeit voller Erwartungen auf gute Geschäfte. Dicht bedrängt von sehr vielen Kindern leerte der Nikolaus seine reichlich gefüllten Säcke in die von allen Seiten ausgetreckten kleinen Hände in der Masse von Menschen, während im Hintergrund die Erwachsenen locker einen Glühwein oder eine heisse Schokolade tranken. Das Badrutt’s Palace Hotel feiert seit vielen Jahren auf diese sympathische Art die Eröffnung der Saison und des Hotels.

Text: Giancarlo Cattaneo