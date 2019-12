Cuntinuar in cumünanza

Il stüdi da realisabiltà preschainta detagliadamaing ils avantags economics e da svilup d’ün tal proget. La plü gronda sfida sarà uossa da declerar a la populaziun da l’Engiadina Bassa, cha’ls pleds «parc» e «reservat» nu stan per scumonds e barrieras. Insomma brich. Il Parc da natüra regiunal e’l reservat da biosfera dessan star per svilup economic e daplü creaziun da valur illa regiun. Perquai esa da discuorrer d’ün proget per promouver la regiun economicamaing, e quai tuot la regiun e na be singuls cumüns.

Perquai es il plü grond manco da quist stüdi da realisabiltà il flach alb sülla carta. Cha’l cumün da Zernez nu s’ha partecipà al stüdi da realisabiltà nun es inclegiantaivel. Insomma na, uossa cha tuot l’Engiadina Bassa e Val Müstair sun üna regiun politica, turistica ed economica. Tantüna as tratta intant be dad ün stüdi da realisabiltà, sainza obligs e pretaisa. Da nügli’oter. Da laschar elavurar ün simil stüdi nu’s poja gnanca dir da na. Il principi d’excluder nu funcziuna gnanca illa regiun.

Pro la discussiun a reguard las zonas da svilup circundantas al Parc Naziunal Svizzer ha unic il cumün da Scuol dit avant ons cleramaing da schi. A Zernez ed a S-chanf es il tema gnü sbüttà. Il motiv es impustüt stat la mancanza d’infuormaziun. Ils gremis politics da quists duos cumüns vaivan mancantà da sclerir a la populaziun e da tour la temma da scumonds e pretaisas. Quai nu dess quista jada capitar ed ils listess sbagls nu dessan gnir fats amo üna jada. Ma sco cha’ls commembers da la giunta da manisaziun han fat valair a la preschantaziun a las medias, resta la porta averta eir per Zernez ed oters cumüns. Perquai vala uossa la paina da cuntinuar cul proget e d’integrar eir la populaziun illas trattativas. E scha las suprastanzas cumünalas da Zernez e cuntuorns badan l’interess da la populaziun, schi saraja bod decis da vulair as partecipar al proget da svilup. Füss bain puchà schi nu’s rivess quista jada da cuntinuar la via in cumünanza cul böt da realisar ün Parc da natüra ed ün reservat da biosfera congruent.

Commentar: Nicolo Bass