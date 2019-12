«Skeachers» neu auch in St. Moritz

Im vergangenen Winter testeten drei Bündner Schneesportschulen in den Gebieten Davos Jakobshorn, Scuol Motta Naluns und Andermatt-Sedrun erstmals die «Skeacher», die spontan und direkt auf der Piste gebucht werden können. In der neuen Wintersaison bieten nun zwölf Schneesportschulen in Graubünden den innovativen Service an. Erstmals sind «Skeacher» in der Saison 2019/20 diesen Monat in St. Moritz unterwegs. «Skeacher» sind an ihrer beschrifteten Armbinde gut zu erkennen. Sie warten oben am Berg oder am Pistenrand und können von Interessierten ‧angesprochen und an Ort und Stelle für eine Abfahrt gebucht werden. Setze ich meine Skistöcke richtig ein? Weshalb gerate ich oft in Rücklage? Und wie klappt mein Schwung besser? Solche und ähnliche Fragen können bei einer gemeinsamen Abfahrt mit dem «Skeacher» beantwortet werden. Er analysiert den persönlichen Fahrstil und gibt Tipps. Wer möchte, kann sich vom «Skeacher» filmen lassen. So werden auch kleine Technikmängel erkannt. Bezahlt wird der Skilehrer für Spontane direkt vor Ort. (pd)