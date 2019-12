Petra Vlhova gewinnt St.Moritzer Paralellslalom

Die Slowakin Petra Vlhova gewinnt am Sonntag den Weltcup-Paralellslalom in St. Moritz vor Anna Swenn-Larsson (SWE) und Franziska Gritsch (A). Wendy Holdener scheidet in den 16.-Finals aus und die beste Schweizerin, Aline Danioth, in den Achtelfinals.