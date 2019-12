Der CdH Engiadina verliert auswärts gegen den EV Dielsdorf-Niederhasli mit 0:1. Der einzige Treffer in dieser Partie fiel in der 22. Minute. Die Unterengadiner hatten einige Chancen, konnten aber keinen Treffer erzielen. Mit diesem Sieg können die Zürcher in der Tabelle Engiadina überholen.