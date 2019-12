Am Freitag fand im Hotel Reine Victori die Präsentation und Übergabe des Bildes «St. Moritz Bad» statt. Aus den Händen des seit vielen Jahren in St. Moritz Bad wohnhaften Zürcher Künstlers Max Reiser durfte Christian Jott Jenny den einzigen Abzug des Originalbildes als Geschenk in Empfang nehmen.