Il plü bel es da Valsot!

Per temma da’m repeter minch’on darcheu da nouv: Per mai es mincha bös-chin da Nadal ün bel, independentamaing da sias manzinas maigras o il trunc tort. Eu sun da l’avis, chi’s ha dar la schanza eir ad ün bös-chin miserabel, d’esser ün bel bös-chin da Nadal. Davo passa vainch ons in lai, ha eir mia duonna stuvü acceptar quai. Uossa n’haja l’impreschiun cha quist’istorgia scrivi minch’on a Nadal.

Quai ch’eu nun ha però amo mai scrit, es il fat, cha a Valsot existan defintivamaing ils plü bels bös-chins. Co oter esa nempe da declerar, ch’ün bös-chin da Valsot sta in parada sül Stradun da Scuol in vista al Hotel Belvédère. Quels dal plü grond cumün da la Svizra nu saran stats bels avuonda? O d’eirna forsa massa chars? In mincha cas ha il cumün da Valsot sponsorà il bös-chin sül Stradun da Scuol a l’organisaziun «Bel Scuol» chi pissera d’inviern e da stà per la decoraziun in cumün. Ün bel gest dal cumün da Valsot giosom l’Engiadina Bassa per giavüschar ün bel Nadal ed ingrazchar al cumün da Scuol chi paja regularmaing passa 50 pertschient da l’infrastructura regiunala.

Per ingrazchar per quist regal verd, bain decorà cun grondas cullas cotschnas, penda dafatta üna tablina vi dal grond bös-chin da Nadal. Però sün quista tablina as vezza quant interess cha quels da Scuol han per quai chi capita dadour ils cunfins dal cumün: Il cumün vaschin ha nempe nom Valsot e na «Val suot». Bellas Festas a tuots!

Autur: Nicolo Bass