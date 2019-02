Samnaun: Frontalkollision fordert vier Verletzte

Wie die Kantonspolizei mitteilt, ist es in der Nacht auf Sonntag in Samnaun zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei seien vier Personen verletzt und in Spitalpflege gebracht worden.

Am Samstagabend gegen 23.00 Uhr fuhr eine 25-jährige Lenkerin eines Personenwagens auf der Talstrasse von Samnaun Compatsch in Richtung Samnaun Dorf. Bei der Örtlichkeit Plan geriet sie mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve aus noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Durch die heftige Kollision wurde der Kleinwagen entsprechend stark beschädigt, so dass die Insassen durch die Feuerwehr Samnaun, welche mit 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausrückte, aus dem Wrack befreit werden mussten. Alle drei Insassen des Kleinwagens erlitten mittlere bis schwere Verletzungen. Der Beifahrer wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die anderen beiden Insassen, sowie die leichtverletzte Lenkerin des VW-Busses wurden mit zwei Ambulanzen ins Spital Engiadina Bassa nach Scuol überführt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (pd)