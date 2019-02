Die perfekten Gastgeber

In Seefeld, etwas abseits vom WM-Rummel und doch in unmittelbarer Nähe des Geschehens steht in diesen Tagen das Dario-Cologna-Fanzelt. Vor und nach den Rennen treffen sich hier die Mitglieder des Fanclubs. «Hier ist eigentlich jeder willkommen», sagt Marco Müller aus Scuol. Er reist seit Jahren an alle Langlauf-Grossereignisse und war auch diesmal Initiant des Cologna-Zeltes im österreichischen Seefeld. Zusammen mit Corsin Parolini, ein Unterengadiner der seit vielen Jahren in Garmisch lebt, hat er das Fanzelt organisiert. «Seit zehn Jahren reisen wir von Anlass zu Anlass. Andere Fanclubs bieten regelmässig Produkte an, diesmal sind wir dran», erklärt Müller. Angeboten werden während der gesamten Nordischen Ski-WM Engadiner Köstlichkeiten, vom Tschliner Bier bis zu Nusstorten vom Meier-Beck. «Wir verwöhnen unsere Gäste und bedanken uns so für die tollen Erfolge und Erinnerungen an Grossanlässe», sagt Marco Müller. Es war nicht selbstverständlich, dass die Initianten das Fanzelt in Reichweite des WM-Areals aufstellen konnten. «Wir konnten von den Kontakten von Corsin Parolini vor Ort profitieren.» Der Aufmarsch und die Besucherzahl entschädigt für den Aufwand. Das Angebot ist gratis, ein Unkostenbeitrag zu Gunsten vom Fanclub Dario Cologna ist willkommen. Auch Colognas Eltern, Remo und Christine, sind regelmässige Gäste im Fanzelt. Der Höhepunkt folgt am 1. März mit einem traditionellen Chalandamarz-Abend in Seefeld. Neben der Treichelgruppe des Cologna-Fanclubs, wird auch die Chapella Erni zum Chalandamarz-Tanz aufspielen. Die Plätze sind limitiert, eine Reservierung im Festzelt für diesen Engadiner Abend ist Pflicht.

Text und Foto: Nicolo Bass