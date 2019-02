Selina Gasparin ist in Östersund dabei

Im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Östersund (6. bis 17. März) hat Swiss-Ski den Selektionsprozess abgeschlossen. Neben Lena Häcki und Aita und Elisa Gasparin, wird deren Schwester Selina Gasparin als vierte Frau und dritte Engadinerin an den Titelkämpfen in Mittelschweden teilnehmen.