15 Jahre war er als Skilehrer in Zuoz tätig, seit bald 40 Jahren ist er Landwirt in Champfèr, und schon fast 30 Jahre übt Simon Willy eine Tätigkeit aus, für die man gemacht sein muss – den Verkauf von Langlaufpässen auf den Oberengadiner Loipen. Und er ist dabei so erfolgreich wie kein anderer.