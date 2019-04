Ils giuvenils in viadi vers Burgdorf

Co ma as implischa üna sala polivalenta? Per quai daja üna buna recetta: I’s piglia üna settantina da giuvenils da La Punt fin Martina, as dà a minchün ün instrumaint ed as exercitescha duos sondas per ün concert cumünaivel.

Quist concert cumünaivel ha gnü lö in dumengia passada a Ftan e la sala polivalenta es statta plain stachida. Mincha giuvenil ha nempe tut cun sai a seis genituors, a bazegner e nona e güst eir amo il rest da la parantella. Bundant 250 persunas han giodü ün davomezdi musical modern e plain trategnimaint. Il punct culminant es sgüra statta la rapreschantaziun dals tocs da la Festa federala da musica per giuvenils a Burgdorf. Las trais musicas da giuvenils da La Plaiv/Zernez, Engiadina Bassa e Valsot han nempe decis d’utuon da collavurar in fuorma da proget e da tour part cumünaivelmaing a la Festa federala da musica per giuvenils. Grazcha a quista collavuraziun as preschainta la fuormaziun engiadinaisa cun passa 70 musicantas e musicants. Las duos ouvras da festa, «Darkland Legends» e «Chicago Festival» nu sun stats amo perfets in dumengia, han però muossà impreschiunantamaing il potenzial da quista gronda fuormaziun cumünaivla. Da manzunar es però eir, cha las trais musicas da giuvenils han gnü be duos dis da prouva tuots insembel e cha la Festa da musica federala ha lö pür in settember a Burgdorf. Uschè chi resta amo bler temp per exercitar. A partir d’avuost varan lö differents dis da musica intensivs per perfecziunar ils tocs da festa. Ouravant a la rapreschantaziun cumünaivla ha preschantà mincha società singula trais fin quatter tocs. La Musica da giuvenils La Plaiv – Zernez ha sunà «Eye of the Tiger», «Up in the Sky» e «Forever Young». In seguit ha cumanzà la Musica giuvenila Valsot culla marcha «General Grant» ed ha cuntinuà cun differentas melodias da Michael Jackson (The best of Michael Jackson). Accumpagnada da las musicantas e dals musicants ha lura chantà Paula Vonlanthen las chanzuns «Hallelujah» ed «Euphoria». La plü gronda fuormaziun, nempe la Musica da giuventüna Engiadina Bassa ha preschantà ils tocs «Seven Nation Army», «Shake it Off», «Sunny Inspiration» e «Hello Mary Lou».

Autur: Nicolo Bass