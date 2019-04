Am kommenden Dienstag, 30. April organisieren RTR, die EP/PL und die Oberengadiner und Bergeller Jagdsektionen ein Podiumsgespräch zur Sonderjagdinitiative, über welche im Kanton am 19. Mai abgestimmt wird. Der Anlass beginnt um 20.00 Uhr im Rondo in Pontresina.