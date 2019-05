Bler daplü co be üna gazetta

Ils uffants da la scoulina da Ftan fat plümatschs implits cun gazettas, han fat aviuns, ballas, s-charnütschs, chapels e dafatta cusi tas-chas culla maschina da cusir. Per Martina Näff-Benderer, muossadra e manadra da scoula a Ftan, es quist proget culla gazetta stat ideal per scolar medias ed informatica in scoulina. «Nus vain chattà adüna darcheu infuormaziuns da glieud, da cumüns o cuntradas cha nus cugnuschaivan. Tras quai es gnü svaglià l’interess pellas medias adüna darcheu da nouv», infuormescha la respunsabla pel proget. Ils uffants han taglià oura custabs gronds e fotografias e fat collagas cun tuot quai chi tils interessaiva. La muossadra ha let avant artichels ed ils uffants s’han dafatta partecipats a la concurrenza da fotografias da la Posta Ladina. Cul apparat da fotografias suna its tras tuot il cumün in tschercha da bes-chas chasanas. Per fascinaziun ha eir pisserà l’app «EngadinOnline» chi sa striunar ed activar videos chi sun zoppats da las fotografias chi portan la rösetta illa Posta Ladina. Per finir han ils uffants da la scoulina da Ftan dafatta fat palperi nouv our da la gazetta veglia.

Autur: Nicolo Bass