Organisaziun vasta scu il program

Dals prüms fin als 18 avuost es il cumün da Zuoz il palc per fer festa in occasiun dal giubileum da 100 ans Lia Rumauntscha. Il program da quels dis speciels es vast e vario. E precis uschè es uossa eir l’organisaziun per cha tuot funcziuna uschè scu giavüscho.