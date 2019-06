Scolars s’ingaschan pel servezzan forestel

D’incuort sun stedas eir las scolaras e’ls scolars da la scoula primara Zuoz/Madulain «extra muros». Plain schlauntsch haun els güdo al servezzan forestel da fer uorden a Purschigl e rumir il god da dans chaschunos da lavinas. Tuots sun stos vi da la lavur cun grand ingaschamaint e plaschair ed haun godieu da passanter ün di da scoula ün zich different our i’l liber impè dad in staunza da scoula – e que cun fich bell’ora. A mezdi s’ho que grillo pachificamaing illa chamanna Pradatsch e zievamezdi, zieva la lavur prasteda, haun tuots survgnieu ün glatsch scu recumpensa. Medemmamaing d’eira planiso ün oter di eir ün ingaschamaint da la scoula da la Plaiv illa Val Urezza. Tres las fermas precipitaziuns dal cumanzamaint da l’eivna passeda es que però sto impussibel da realiser quist plan, già cha’s vulaiva eviter ris-chs na necessaris. Ma que chi’d es gnieu suspais po aunch’adüna gnir piglio zieva.