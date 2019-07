«Senda dal gust» per scuvrir la Val Müstair

Daspö pacs dis as poja scuvrir in Val Müstair buntats culinaricas in ün möd special. Ingiavinond as vaja da post a post, da lö a lö, ed i’s vain a cugnuoscher la natüra e buntats oriundas da la Val Müstair. Quist percuors es adattà per giuven e vegl.