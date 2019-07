Giodimaint musical i’l Bogn Engiadina

Als 22 avuost segua lura ün’emoziun dubla: Bo Katzmann as preschainta in duet cun sia figlia cun nouvs arrandschamaints. Bo Katzmann es ün musicist fich cuntschaint in Svizra e cun quai eir ün giast prominent i’l program dal Bogn Engiadina Scuol. La seria da concerts finischa in october cun Hampa Rest, alias «Luigi Panettone» e seis sixtett chi preschaintan las plü bellas chanzuns d’amur dad Elvis Presley.

Autur: Mayk Wendt