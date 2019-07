Der Swissalpine Irontrail erfährt einschneidende Veränderungen. Die Irontrail-Szene verschiebt sich 2020 ins Engadin. Highlight ist ein «100 Miler» mit Start in St. Moritz und Ziel in Samedan. Neu wird zudem ein Berglauf über rund 70 Kilometer mit Start und Ziel in Davos lanciert.