„Nus eschan Biosfera“

La radunanza cumünala da cumün da Val Müstair ha approvà in marcurdi saira cun 273 cunter 2 vuschs la Charta chi definischa la strategia dal Parc da natüra Biosfera Val Müstair pels prossems 10 ons. Per discussiuns ha pisserà la dumanda, co e quant cha‘l proget La Sassa/Minschuns dess gnir integrà.