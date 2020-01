Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof belegten Elisa, Selina und Aita Gasparin sowie Schlussläuferin Lena Häcki den fünften Platz. Nach der Hälfte des Rennens waren die Schweizerinnen in Führung, dann musste Aita Gasparin aber nach vier Fehlern im Stehendanschlag in die einzige Strafrunde.