Der EHC St. Moritz verliert das erste Play-off-Spiel auswärts gegen den GDT Bellinzona mit 1:2 nach Verlängerung. Die St. Moritzer konnten in der 32. Minute durch Armon Niggli in Führung gehen. Der Ausgleich fiel in der 47. Minute und die Tessiner entschieden das Spiel nach 62:21 Minuten.