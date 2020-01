Schweigsamer Gemeinderat

Die Gemeinderatssitzung in St. Moritz vom Donnerstagabend war aufgrund der Traktandenliste eine relativ kurze Sache. So durfte angenommen werden, dass unter dem Traktandum Varia noch ausgiebig über das weitere Vorgehen in Sachen der Engadin St. Moritz Tourismus AG diskutiert würde. Schliesslich hatten sich die politischen Fraktionen in einem Artikel in der EP/PL vor Wochenfrist darüber beklagt, dass sie viele Fragen und wenig Information zur ganzen Causa hätten. Und am gleichen Tag fand die Präsidentenkonferenz statt, bei der das Thema traktandiert warDoch weder wurde seitens des Vorstandes darüber informiert noch kam eine einzige Frage aus dem Rat. Warum? Auf Anfrage sagte Ratspräsident Christoph Schlatter, dass sich die Fraktionen darauf geeinigt hätten, das Thema anlässlich des Strategie-Workshops, welcher am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, zu beraten. «Unseres Erachtens macht es in der momentanen Situation keinen Sinn, diese Sache polemisch in der Öffentlichkeit zu diskutieren», sagt er.

Gesprochen hat Christoph Schlatter mit der EP/PL in seiner Funktion als Präsident des lokalen Hoteliervereins. Und auch die Bergbahnen äussern sich zur aktuellen Situation. Nachzulesen in der EP/PL vom Samstag, 1. Februar.

