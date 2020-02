Caduff ist neuer Leiter beim KIGA

Lic. iur. Gian Reto Caduff trat vor elf Jahren als juristischer Mitarbeiter beim KIGA in den Dienst beim Kanton ein. Seit 2018 amtet er im KIGA als Abteilungsleiter des Verwaltungsgeschäfts und Stellvertreter des Dienststellenleiters. Caduff tritt die Nachfolge von Paul Schwendener an, welcher nach längjähriger Tätigkeit als Diensstellenleiter des KIGA in die verdiente Pension geht. Der 43-jährige Caduff ist in Paspels aufgewachsen, besuchte die Kantonsschule in Chur und absolvierte an der Universität Zürich das Studium der Rechtswissenschaften.

Nach Durchlaufen von Praktika am damaligen Bezirksgericht Plessur und am Bündner Verwaltungsgericht arbeitete er zwei Jahre als Substitut und juristischer Mitarbeiter in einem Engadiner Advokaturbüro. Anschliessend erwarb er das Bündner Rechtsanwaltspatent. (staka)