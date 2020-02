«Sieht schlimmer aus, als es ist»

«Noch ist alles möglich», sagt Markus Berweger, CEO der See Infra, angesprochen auf die aktuelle Lage auf dem St. Moritzersee. Damit White Turf am nächsten Sonntag stattfinden kann, braucht es vor allem kältere Temperarturen und etwas Neuschnee. Gemäss den Wetterprognosen dürfte es bereits gegen morgen Dienstag Abend deutlich kälter werden, und auch etwas Schnee ist angesagt. Für die kommenden Tag dürften die Temperaturen eher tief bleiben, vor allem in den Nächten sind deutliche Minustemperaturen zu erwarten. Diese dürften das Wasser, welches jetzt auf dem See liegt, wieder zum Gefrieren bringen, so dass die Eisdecke als Ganzes gestärkt wird. Sollte darauf noch etwas Schnee fallen, sähe es für White Turf gut aus.

Gemäss Markus Berweger sind am Montag die schwereren Gegenstände vom See weggebracht worden, um die Eisdecke nicht zusätzlich zu belasten. «Viel mehr können wir im Moment nicht machen», sagt der Spezialist gegenüber der EP/PL. «Die Situation sieht im Moment schlimmer aus, als sie es tatsächlich ist.»

Autor: Reto Stifel

Foto: www.fotoswiss.com/cattaneo