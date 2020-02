Rega flog 2019 weniger Einsätze

Die Einsatzzahlen der Helikopter unterlägen natürlichen Schwankungen, schrieb die Rega dazu in einer Mitteilung. Sie würden die Wetterbedingungen widerspiegeln und das Freizeitverhalten.

Leicht zurückgegangen sind auch die internationalen Einsatzzahlen. 2019 repatriierte die Rega insgesamt 1 345 Personen, 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Von ihnen wurden 972 in einem der drei Rega-Ambulanzjets zurück in die Heimat geflogen. Für die übrigen Patienten organisierte die Rega die Rückreise an Bord eines Linienflugzeuges.

Helikopter und Jets transportierten insgesamt 11 167 Patientinnen und Patienten, 3,6 Prozent weniger als 2018. Somit halfen die Einsatzcrews durchschnittlich 30 Personen pro Tag. Weiter gestiegen ist hingegen die Zahl der Gönner, um 70 000 auf 3,552 Millionen. (sda)