Die zehn schönsten Bergdörfer Graubündens

Insgesamt 30 Dörfer aus ganz Graubünden standen zur Auswahl. In den sozialen Medien und via Newsletter hatte Graubünden Ferien dazu aufgerufen, die Stimme für das persönliche Lieblingsdorf abzugeben. Über 15000 Personen nahmen an der Abstimmung bis 31. Januar 2020 teil. Die grosse Mehrheit der Stimmen wurde dabei von ausserhalb des Kantons abgegeben. Mit über 2700 Stimmen schwang Tschiertschen in der Wahl obenaus. Auf Platz zwei wurde Breil/Brigels mit rund 2000 Stimmen gewählt. Platz drei erhielt Soglio mit über 900 Stimmen. Auf den weiteren Plätzen der 10 schönsten Bergdörfer Graubündens sind Bergün/Bravuogn, Vals, Guarda, Viano, Sertig Dörfli, Zuoz und Poschiavo.