Neuer Direktor bei Seilbahnen Schweiz

Der Vorstand von Seilbahnen Schweiz (SBS) hat Berno Stoffel zum neuen Direktor des

Branchenverbands gewählt. Der 50-jährige Walliser wird die Leitung der Geschäftsstelle am

1. Oktober 2020 übernehmen. Er löst Sepp Odermatt ab, der die SBS-Geschäftsstelle seit

letztem Frühling interimistisch führt. Berno Stoffel verfügt über einen Abschluss als Executive Master in Business Administration

der HSG St. Gallen; ursprünglich hatte er Theologie studiert und in Religionssoziologie an der Uni Fribourg promoviert. Mit der Tourismus- und Bergbahnwelt ist Stoffel bestens vertraut: Seit 2008 leitet er als CEO erfolgreich die Touristische Unternehmung Grächen und ist

gleichzeitig Direktor der dortigen Bergbahnen. (pd)