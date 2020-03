Ratti und Florin in den Gemeinderat gewählt

Traditionsgemäss fanden in Zuoz am 1. März die Chalandamarz-Wahlen statt. In den Gemeinderat gewählt wurden Christan Florin mit 156 Stimmen und Ramun Ratti mit 146 Stimmen. Zudem wurden Christian Ferrari in die Baukommission gewählt, Jachen Delnon in die GPK und Roman Grossrieder in den Schulrat.