Abitants fan squitsch a la Regenza

La Regenza grischuna ha surgni quists dis üna charta cun 177 suottascripziuns dals abitants da tuot las fracziuns dal cumün da Zernez. Els s’han units ad üna «Cumünanza d’interess sviamaint Susch» per far squitsch cha’l tema sviamaint Susch nu giaja in invlidanza.

Cha culla realisaziun da la Clinica Holistica Susch ed impustüt eir il Muzeum Susch saja creschü il trafic da peduns tras Susch. L’iniziant da l’acziun da suottascripziuns es Hermann Arquint. El es tuornà avant tschinch ons in patria ed haja observà lönch avuonda la situaziun da trafic a Susch. Sco cha l’hom dad 80 ons scriva, saja uossa passada la pazienza pro’ls abitants. Cha l’augmaint da peduns e la gronda quantità da veiculs chi passan tras Susch, pisseran suvent per caos illas parts fich strettas da la fracziun da Zernez. Cullas suottascripziuns voul la Cumünanza d’interess sviamaint Susch ragiundscher ün discuors persunal culs rapreschantants da la Regenza grischuna.

Il Chantun ha preschantà al principi da favrer il program da fabrica da vias 2021 – 2024. Tenor quel sun previs ot sviamaints in Grischun, tanter quels ils sviamaints da La Punt, da Sta. Maria e da Susch. Il svimaint da La Punt dess gnir realisà tenor quists program per 90 milliuns francs fin dal 2023 ed a partir dal 2022 il sviamaint da Sta. Maria per 20 milliuns francs. Cha’l sviamaint da Susch saja amo in progettaziun. Sco cha Emil Müller, president cumünal da Zernez e commember da la cumischiun da trafic dal Grond cussagl, e l’indeschegner chantunal Reto Knuchel han dit quist’eivna invers la «Südostschweiz», haja bainbod lö ün inscunter tanter ils rapreschantants dal cumün politic e dal Chantun. Cha’l punct da discussiun saja amo adüna il trassè dal sviamaint respectivamaing la lunghezza dal tunnel previs.

Autur: Nicolo Bass