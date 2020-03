Keine Events mehr in Samnaun

Betroffen von der Absage sind folgende Samnauner Events:18. Silvretta Schüler-Cup vom 17. bis 19. April, 6. Formations-Europameisterschaften vom 23. bis 26. April, Oropax am 1. Comedy im Schnee am 25. April, Namika am 32. Int. Frühlings-Schneefest am 26. April. Ebenfalls finden die Konzerte von Sido und Eros Ramazzotti auf der Idalp, Ischgl, nicht statt. (pd)