Lösen von Fischereipatenten nur noch online oder schriftlich

Wie das Amt für Jagd und Fischerei mitteilt, ist der Kauf von Saison- und Monatspatenten ohne einen SaNa-Ausweis weiterhin nicht möglich. Die übrigen Fischereipatente können auch ohne SaNa-Ausweis erworben werden. Der Kauf von Fischereipatenten wird ausschliesslich online oder schriftlich möglich sein. Entweder über den Fischereipatente-Onlineshop auf der Webseite des Amts für Jagd und Fischerei (AJF) oder auf dem Postweg gegen Rechnung beim AJF Chur. Übrige Ausgabeorte bleiben geschlossen.

Fischerei-App

Zum jetzigen Zeitpunkt rät das AJF anstatt per Statistikbüchlein die Fangstatistik mit der Fischerei-App Graubünden auszuführen. Beim Patentbezug hat der Fischer oder die Fischerin zu entscheiden, ob er/sie die Fangstatistik handschriftlich oder per App führen will. Die gewählte Erfassungsart gilt grundsätzlich für die ganze Saison und kann nur direkt bei der AJF-Zentrale gewechselt werden. Detaillierte Informationen zum Gebrauch und Download der Fischerei-App unter: www.ajf.gr.ch/Fischerei-App.

(pd)