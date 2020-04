«Der Peak ist noch nicht erreicht»

Wie Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit anlässlich der Pressekonferenz am Samstagnachmittag mitteilte, sei der «Peak» nocht nicht erreicht. Insgesamt sind über 20'000 Personen in der Schweiz positiv auf Covid-19 getestet worden, 540 Personen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Daniel Koch vom Bundeasmt für Gesundheit eröffnete die Medienkonferenz am Samstagnachmittag mit den aktuellen Zahlen zum Coronavirus. Insgesamt seien etwas über 20'000 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Auch die Todesfälle (aktuell 540) und die Anzahl jener, die beatmet werden, nehme noch immer konstant zu. Sechs Prozent der Todesfälle seien bei Personen unter 65 Jahren eingetreten. Die Hälfte der Verstorbenen sei älter als 83, die andere Hälfte jünger. 97 Prozent der Verstorbenen hätten zudem eine Begleiterkrankung gehabt, wie Bluthochdruck oder Diabetes. «Wir sind immer noch nicht auf dem Peak angekommen, der erlauben würde, irgendwelche Massnahmen zu lockern», so Daniel Koch.

Koch appelliert noch einmal an die Risikogruppen, alles zu unternehmen, sich nicht anzustecken. «Bitte bleibt zu Hause und meidet unbedingt Plätze wie Parks und Seepromenaden.» Dort würden die Leute sich zu nah kommen.

Laut aktuellen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit sind in der Schweiz bisher 20'278 Menschen am Coronavirus erkrankt. Das sind 975 Personen mehr als am Vortag. Auch der Zivilschutz ist stark engagiert in der Krise, wie Christoph Flury, Vizedirektor Bundesamt für Bevölkerungsschutz, sagt. Derzeit seien mehr als 5000 Zivilschützer im Einsatz. Die meisten davon in der Romandie und im Tessin, rund 1200 Zivilschützer stehen in der Ostschweiz im Einsatz.

Wie Marie-Gabrielle Ineichen Fleisch, Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) erklärte, habe der Bund insgesamt Massnahmen in einem Umfang von mehr als 60 Milliarden Franken ergriffen. Mittlerweile seien mehr als 25 Prozent der Beschäftigten auf Kurzarbeit gesetzt. Die Unsicherheit sei gross. «Wir können heute weder sagen, wie lange die Krise dauert noch welche langfristigen Folgen sie haben wird.»

Offenbar meiden viele Kranken ein Arztbesuch. Immer mehr Spitäler müssen nämlich Kurzarbeit anmelden – denn es gibt trotz Corona nicht immer genug Patienten. Daniel Koch rief deshalb die Patienten auf: «Gehen Sie nicht zu spät zum Arzt». Insbesondere gelte das bei Kindern. Kinder könnten, so Koch, sehr ernsthafte Erkrankungen haben. «Und verschieben sie auch die Impfungen bei den Kindern nicht!»

Arbeitgeber müssen Arbeitnehmer, die zu einer Risikogruppe gehören, schützen und ausreichend Schutzmassnahmen ergreifen. Das bestätigt Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Wenn diese Massnahmen nicht möglich seien, müssen diese Arbeitnehmer beurlaubt werden. Ob eine Kündigung – etwa, wenn sich ein Bluthochdruck-Patient weigert, arbeiten zu gehen – widerrechtlich sei, müsste im Einzelfall juristisch abgeklärt werden.

Text: Nicolo Bass