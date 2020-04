Corona: Der Bundesrat lockert die Massnahmen in drei Etappen

Der Bundesrat hat heute entschieden: Ab dem 27. April können in einer ersten Etappe Spitäler wieder sämtliche Eingriffe vornehmen. Coiffeur-, Massage- und Kosmetikstudios dürfen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Baumärkte, Gartencenter, Blumenläden und Gärtnereien dürfen wieder öffnen.

Wenn es die Entwicklung der Lage zulässt, sollen die obligatorischen Schulen und die Läden ab dem 11. Mai wieder öffnen - dies ist die zweite Etappe.

In der dritten Etappe, ab dem 8. Juni, ist geplant, dass die Mittel-, Berufs- und Hochschulen wieder Präsenzunterricht abhalten dürfen. Auch das Versammlungsverbot soll dann gelockert werden.

Die Distanz- und Hygienemassnahmen müssen weiterhin eingehalten werden. Die Läden müssen ein Schutzkonzept vorlegen.

Bei den Restaurants gibt der Bundesrat vor, dass die Branche Konzepte auch zu einer etappenweisen Öffnung erarbeiten kann, so Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Eine Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. Was die Bergbahnen und weitere Transportunternehmen betrifft, so sagt Sommaruga, dass die Transportmöglichkeiten zurzeit nach wie vor möglichst tief gehalten werden.

Weiter hat der Bundesrat beschlossen, die Radio- und TV-Gebühr.en zu senken - um 30 Franken auf 350 Franken im Jahr.

Grossveranstaltungen von über 1000 Personen: Gemäss Bundesrat Alain Berset ist diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen worden. Laut Berset werden diese wohl zur letzten Kategorie gehören, die wieder zugelassen werden.

An der Medienkonferenz von heute sagte er ausserdem, dass Beerdigungen wieder in weiterem Familienkreis möglich sind.

Wann die Grenzen wieder geöffnet werden, dazu sagte Simonette Sommaruga, dass diese Frage noch geprüft wird. Wichtig in diesem Zusammenhang sei auch, was andere Staaten machen.