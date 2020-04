Bundesrat Berset in Graubünden

Bundesrat Alain Berset und Regierungspräsident Christian Rathgeb besuchten heute den Medizinaltechnikhersteller Hamilton Medical AG in Domat/Ems, Nachbarschaftsprojekte in Bonaduz/Rhäzüns sowie die «Helpline Graubünden» in Cazis.

Bundesrat Alain Berset und Regierungspräsident Christian Rathgeb erhielten unter anderem einen Einblick in die Produktion von Beatmungsgeräten und Laborrobotern, die weltweit exportiert werden und einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Coronakrise leisten. Später konnten sich der Bundesrat und der Regierungspräsident ein Bild über die Arbeit der «Helpline Graubünden» in Cazis machen. Dabei handelt es sich um eine speziell für die aktuelle Lage eingerichtete telefonische Anlaufstelle für psychologische Erste Hilfe in Notsituationen. Sie tauschten sich dabei mit den Mitarbeitenden der Helpline über die Herausforderungen und Erfahrungen bei der Bearbeitung der Anfragen der Hilfesuchenden aus. Zwischen den beiden Besuchen trafen sich der Bundesrat und der Regierungspräsident mit Mitgliedern lokaler Vereine aus Rhäzüns und Bonaduz, die gemeinsam Projekte im Bereich der Nachbarschaftshilfe im Zusammenhang mit der Coronakrise aufgebaut haben. Sie zeigten sich sehr beeindruckt vom Engagement und der Solidarität der Bevölkerung im lokalen Zusammenleben. Im Anschluss fand ein gemeinsamer Austausch zwischen dem Bundesrat und dem Regierungspräsidenten sowie den Regierungsräten Peter Peyer und Marcus Caduff statt. In diesem Rahmen wurden die aktuellen Herausforderungen bei der Bewältigung der Coronakrise erläutert und die spezifischen Problemstellungen für den Kanton Graubünden bei der Umsetzung der Lockerungsmassnahmen des Bundes erörtert.

(staka)