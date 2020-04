Neue Direktorin Pflege und Betreuung

Rebekka Hansmann ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist bereits seit längerem als «Zweitheimische» eng mit dem Unterengadin verbunden. Die Entwicklung des CSEB hat sie dabei stets aufmerksam mitverfolgt. Ihren beruflichen Werdegang begann sie mit einer kaufmännischen Lehre und der Ausbildung zur Pflegefachfrau HF mit Schwerpunkt Kinder. Sie war auf verschiedenen Kaderstufen tätig, bis hin zur Leiterin Pflege am Kantonsspital Baden. Sie leitete bis zum Wechsel ins CSEB als Geschäftsführerin die Spitex Region Brugg (AG) mit 135 Mitarbeitenden. Rebekka Hansmann verfügt über einen Master of Health Administration der Universität Bern und hat zuletzt ein CAS in Gerontologie an der Berner Fachhochschule absolviert.

«Wir freuen uns, mit Rebekka Hansmann eine kompetente neue Direktorin gefunden zu haben und können so, gemeinsam mit Verena Schütz, eine reibungslose Amtsübergabe im Sinne einer hohen Kontinuität sicherstellen», heisst es in der Mitteilung.

