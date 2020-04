Nationalpark-Kino wird weitergeführt

Seit 2002 veranstaltet der SNP das Nationalpark Kino-Openair. Mit Ausnahme des Jubiläumsjahrs 2014 fand der Kino-Event jedes Jahr statt. 2022 steht somit voraussichtlich das 20-Jahr-Jubiläum an. Ein erfreulicher Blick in die Zukunft. Bis dann dürften wohl insgesamt über 20‘000 Kinofans mindestens einen Film im Schlosshof von Planta-Wildenberg genossen haben. Eine schöne Bilanz.

Programm für dieses Jahr mit drei Gästen bereits fixiert

Das diesjährige Nationalpark Kino-Openair trumpft gleich mit drei illustren Gästen auf: Der Bärenforscher David Bittner kommt zusammen mit dem Filmemacher Roman Droux persönlich nach Zernez. Gemeinsam sind sie ans äusserste Ende Alaskas gereist und haben von dort atemberaubende Bildsequenzen aus der Natur mitgebracht, die im Film «Der Bär in mir» zu sehen sind. 20 Jahre sind es her, seit Regenwaldschützer und Menschenrechtler Bruno Manser im malaysischen Sarawak verschollen ist. Der Film «Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes» gibt Einblick in sein bewegtes Leben. Roger Graf, ein Freund und Mitstreiter Mansers, wird vor dem Film seine ganz persönlichen Eindrücke und Erlebnisse mit dem Aktivisten schildern.

Das Gesellschaftsdrama «Parasite» aus Südkorea gewann mehr als 200 Film- und Festivalpreise, darunter als erster fremdsprachiger Film überhaupt den Oscar in der Kategorie «Bester Film». Eine Parodie auf unsere Handy-Gesellschaft erlaubt sich «Das perfekte Geheimnis», während der Publikumsrenner «Platzspitzbaby» einen bewegenden Rückblick auf das Drogenelend der 1990er-Jahre wirft.

Autor: pd

Foto: Hans Lozza/Schweizerischer Nationalpark