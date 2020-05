Was wären die Inder ohne ihr Hupen. Zeitweise erreicht die Kakophonie bis zu 90 Dezibel und mehr. Die Dabawallas, die das essen ausliefern, machen sich mit ihren Glocken bemerkbar. Wie Ruth Bossart diesen ständigen Lärm in Indien erlebt hat, darüber schreibt sie in ihrem aktuellsten Blog.