Schmid neuer Leiter Amt für Energie

Die Regierung hat Thomas Schmid zum neuen Leiter des Amts für Energie und Verkehr ernannt. Er wird diese Funktion ab 1. August übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Erich Büsser an, welcher nach langjähriger Tätigkeit als Amtsleiter in Pension geht.

Der 50-jährige Thomas Schmid verfügt über einen ETH-Abschluss als Agraringenieur (Dipl. Ing. Agr. ETH, Fachrichtung Agrarökonomie) sowie einen Executive Master of Business Administration. Er war langjährig engagiert bei einem der grössten Detailhändler der Schweiz und besetzte dort verschiedene Führungsfunktionen.

«Neben ausgewiesenen Führungs- und Management Skills sowie grosser Erfahrung mit Strategieprozessen bringt der in Chur wohnhafte Thomas Schmid umfangreiche Kenntnisse der regionalen und politischen Verhältnisse in Graubünden mit», heisst es in einer Medienmitteilung der Standeskanzlei.

Autor: (staka)

Foto: z. Vfg