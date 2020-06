Halos-Lichteffekte am Engadiner Himmel

Am Pfingstsonntag um die Mittagszeit konnten Leser der EP/PL eine seltene Show am Himmel im Schweizerischen Nationalpark fotografieren: Ein runder Regenbogen! Dabei handelt es sich um Halos-Lichteffete der atmosphärischen Optik, die durch Reflexion und Brechung von Licht an Eiskristallen entstehen.