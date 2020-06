Approvà trais credits per progets forestals

La populaziun jaura ha acceptà a l‘urna trais credits per progets forestals dal cumün da Val Müstair cun 80 fin 87 pertschient da las vuschs: 710‘000 francs per refacziun da vias da god, 390‘000 francs per refacziun da repars e 960‘000 francs per la refacziun dal repar Multa da Vau a Sta. Maria.