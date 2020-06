Raser und Schnellfahrer verzeigt

Am Samstag hat die Kantonspolizei Graubünden an verschiedenen Örtlichkeiten in der Region Oberengadin Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden ein Raser sowie vier weitere Schnellfahrer vom Gerät erfasst.

Die Kantonspolizei Graubünden führte am Samstag an verschiedenen Standorten im Ausserorts- sowie im Innerortsbereich Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt mussten fünf Fahrzeuglenker mit groben Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Anzeige gebracht werden. Ein 43-jähriger Finne wurde in La Punt-Chamues-ch ausserorts mit einer Geschwindigkeit von 142 km/h netto vom Lasergerät erfasst. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graubünden wurde das Auto sichergestellt und musste ein Depositum von 6000 Franken hinterlegen. Der ausländische Führerausweis wurde aberkannt. Die weiteren vier Autos wurden mit Nettogeschwindigkeiten von 110 km/h, 120 km/h, 122 km/h und 138 km/h gemessen. Den drei Finnen, zwei 37-Jährige und ein 49-Jähriger sowie einem 23-jährigen Schweizer wurde der Führerausweis ebenfalls an Ort und Stelle aberkannt beziehungsweise abgenommen.

Als Raser gilt, wer im konkreten Fall die Höchstgeschwindigkeit um netto 60 und mehr km/h überschreitet. An der Messstelle ausserorts auf der Engadinstrasse H27 gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden