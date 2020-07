Corona-Neuinfektionen im Engadin

Das Bündner Gesundheitsamt verzeichnet Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Kanton. So in einem Hotel in Pontresina, in einem Tagesferienlager in Zuoz sowie in einer Churer Bar. Das Gesundheitsamt rät dringend die Abstandsregel und Hygienemassnahmen einzuhalten.

Das Gesundheitsamt Graubünden wurde am 9. Juli über eine Neuinfektion in einem Hotel in Pontresina informiert. Gemeinsam mit der Gemeinde Pontresina wurden die notwendigen Massnahmen koordiniert und umgesetzt. Aktuell befinden sich vier Personen in Isolation (davon eine Person in ihrem Wohnkanton), 16 Personen in Quarantäne sowie eine Person in Spitalpflege. Die Contact Tracer haben die Arbeit zur Unterbindung der Infektionsketten unverzüglich aufgenommen, mögliche Kontaktpersonen eruiert und Quarantäne angeordnet. Zudem hat die Gemeinde Pontresina in Begleitung der Gemeindepolizei das Schutzkonzept des Leistungsträgers überprüft und Nachbesserungen angeordnet. Nach bereits erfolgten Stichproben während der letzten Monate werden die Schutzkonzepte der touristischen Leistungsträger in den kommenden Tagen nochmals überprüft.

Aufgrund der hohen Auslastung in der Hotellerie verfügt die Gemeinde Pontresina über einen aktiven Gemeindeführungsstab, weshalb es in Zusammenarbeit mit der kantonalen Gesundheitsbehörde rasch möglich war, die notwendigen Massnahmen einzuleiten und mögliche weitere Ansteckungen einzudämmen.

Positiver Fall in Tagesferienlager

Weiter wurde ein Kind in einem Tagesferienlager in Zuoz positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt hat sofort Massnahmen zur Eindämmung der Infektionsketten eingeleitet. Aktuell ist eine Person in Isolation, zwei Familienangehörige sowie 18 teilnehmende Kinder sind in Quarantäne. Sie werden durch die Contact Tracer betreut.

Positiver Fall in Churer Bar

Bereits am Mittwoch kam es in einem Churer Klub zu Kontakt zwischen einem Bar-Mitarbeiter und Gästen, worauf rund 120 Kontaktpersonen eruiert wurden. Davon befinden sich aktuell rund 80 Personen in Quarantäne und werden durch die Contact Tracer betreut.

Das Gesundheitsamt und deren Contact Tracer betreuen aktuell 7 Personen in Isolation und 125 Personen in Quarantäne (Stand 10. Juli, 17:30 Uhr).

Jetzt nicht sorglos werden

Oberstes Ziel der Bestrebungen ist es, weitere einschneidende gesetzliche Massnahmen zu verhindern. Besonders im Hinblick auf die Ferienzeit empfiehlt das Gesundheitsamt weiterhin dringend, die Abstandsregel von 1,5 Meter, die allgemeinen Hygienemassnahmen und die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Verkehr strikte einzuhalten. Menschenansammlungen sind zu meiden, insbesondere in geschlossenen Räumen.

Um die Bevölkerung zu schützen und von zusätzlichen gesetzlichen Massnahmen absehen zu können, sind Infektionsketten möglichst rasch zu unterbrechen. Das Gesundheitsamt ruft zur Eigenverantwortung auf und empfiehlt bei Besuchen von Veranstaltungen, Restaurants und Clubs die Kontaktdaten korrekt zu hinterlegen.

Das Gesundheitsamt analysiert die Fallzahlen laufend und prüft allfällige Massnahmen. Weitere Informationen für Bevölkerung und Unternehmen werden laufend unter www.gr.ch/coronavirus aktualisiert. (pd)