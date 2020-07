Gemeinderat billigt Kredit für ESTM-Defizit-Deckung

An der Gemeinderatssitzung vom 30. Juli hat das St. Moritzer Parlament einen Kredit über fast 247 000 Franken zur Deckung des St. Moritzer Defizitanteils an die ESTM AG gebilligt. Gut geheissen wurde auch die Neuorganisation der Schulsozialarbeit und die Integration der Jugendarbeit in die Gemeindeverwaltung.