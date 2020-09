Stromausfall im Berninagebiet

Grund des Ausfalls war eine defekte Kabelmuffe in einem Schacht in der Nähe der Wasserfassung des Kraftwerks Morteratsch. Dieser Defekt führte zu einer zweiten Störung an einem Überspannungsableiter beim Bernina Hospiz. Dank einer Augenzeugin wurde die Störungsstelle schnell lokalisiert und die Stromversorgung konnte in weniger als einer Viertelstunde wiederhergestellt werden. Repower bedauert gemäss einer Medienmitteilung allfällige durch den Unterbruch aufgetretene Unannehmlichkeiten und dankt den betroffenen Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis.

Autor: pd