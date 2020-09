Celerina zweimal an der Tabellenspitze

Der FC Celerina gewinnt in der 4. Liga zum vierten Mal und steht nach dem 5:2 Sieg gegen Chur an der Tabellenspitze. Auch die Celerina-Damen grüssen nach ihrem 3:0-Heimsieg gegen Flums als Tabellenführer. In der 5. Liga hatten die Verteidiger nichts zu lachen.